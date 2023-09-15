40-летнему жителю Покрова вынесли приговор – 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина убил соседа по общежитию, с которым вместе выпивал. Как сообщают в Следственном

40-летнему жителю Покрова вынесли приговор – 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина убил соседа по общежитию, с которым вместе выпивал. Как сообщают в Следственном комитете, установлено, что соседи собрались вместе, чтобы выпить. В какой-то момент между двумя мужчинами завязался конфликт. Осужденный избил оппонента руками и ногами, через несколько часов он умер. Сожительница