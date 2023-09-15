В поселке Владимирской области новая дорога оказалась опаснее старой... В посёлке Мирный...

В поселке Владимирской области новая дорога оказалась опаснее старой...В посёлке Мирный Камешковского района ребенок попал под колеса автомобиля. Почему это произошло, и как можно было избежать ДТП? Об этом в нашем репортаже.В поселке Мирный жизнь, скорее, беспокойная, чем мирная. Камазы, фуры, лесовозы носятся как по скоростной трассе. В начале сентября сбили 9-летнего мальчишку.Галина Курасова, жительница посёлка Мирный:- Они играли в слабо. И играли всё это лето. Им все делали замечания: нельзя играть, нельзя. Лежит он в детской поликлинике там, во Владимире. У него сломано бедро, что ли.. И рука. И в бедро будут ставить пластинку.Но за каждым не уследишь, говорит многодетная мама Ирина Умных. И виноват не мальчик, которому попросту негде играть в посёлке. И не женщина, которая ехала на небольшой скорости и не заметила его в темноте.Ирина Умных, жительница посёлка Мирный:- Слава Богу ребенок жив, папа адекватный.. Женщину вот жалко еще, с которой произошло это ДТП. Мы не можем ходить за руку. У меня одной 12, другой 9, третьей 5 лет. Мы стараемся им доверять, но у нас такое движение, невыносимое.В посёлке - около шестисот жителей. По этой дороге дети ходят в школу, взрослые - на работу к железной дороге. Но на весь насёленный пункт - только один пешеходный переход. Перед которым, впрочем, большегрузы и не думают притормаживать... Поэтому в такое ДТП мог попасть любой взрослый "мирный" житель.Екатерина Александрова, жительница посёлка Мирный:- Я шла со второвского поворота и насчитала 34 грузовые машины! Фуры, камазы..Они не тормозят.. Не смотрят, идет кто вдоль дороги, не идет.Ольга Родионова, жительница посёлка Мирный:- Я езжу вот на работу и с работы на велосипеде. И фуры так пронесутся мимо, что того и гляди свалишься в канаву вместе с велосипедом.Жители рассказывают: если летом еще можно пройти по обочине, то зимой они вынуждены ходить по самой дороге и впотьмах.Кристина Гриёва, жительница посёлка Мирный:- Мы просили положить лежачих полицейских с ограничением скорости, либо сделать тротуары с ограждением.В администрации Камешковского района заявляют, что о проблеме знают. И пытаются помочь.Людмила Гуреева, первый заместитель главы администрации Камешковского района по социальным вопросам:- Автомобильная дорога, проходящая через поселок Мирный, находится на управлении ГБУ "Владупрадор". Полномочия по ремонту и содержанию данной дороги находятся у ГБУ Владупрадор. Администрация Камешковского района направила обращение по вопросам установки лежачих полицейских.Впрочем, одних искусственных неровностей для безопасности будет недостаточно. Важно установить пешеходные дорожки и освещение. Чтобы жизнь в "Мирном" оправдала своё название.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.