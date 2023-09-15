Она произойдёт 1 октября, составит 5,5 процента и коснётся определённой категории работников. Речь о бюджетниках, на зарплаты которых не распространяются майские указы Президента. Как

Она произойдёт 1 октября, составит 5,5 процента и коснётся определённой категории работников. Речь о бюджетниках, на зарплаты которых не распространяются майские указы Президента. Как подчеркнули в Правительстве области, губернатор, его заместители, госслужащие – это лишь часть списка тех, у кого повысятся ежемесячные выплаты. В том числе индексация затронет сотрудников ГО и ЧС, госархивов, МФЦ. Что