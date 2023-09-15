Дедушка выпил и решил пошутить. В полиции завершили расследование уголовного дела о «Заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве». В январе этого года житель Лакинска напился и позвонил

Дедушка выпил и решил пошутить. В полиции завершили расследование уголовного дела о «Заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве». В январе этого года житель Лакинска напился и позвонил по номеру “112”. 60-летний мужчина сообщил, что собирается взорвать жилой дом, якобы для этого у него имеется ручная граната. Диспетчер передал сообщению в полицию, к дому “террориста” незамедлительно