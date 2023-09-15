В Суздале сегодня прошел кулинарный конгресс лучших поваров России. Они обсудили проблемы и...

В Суздале сегодня прошел кулинарный конгресс лучших поваров России.Они обсудили проблемы и перспективы отрасли- в том числе туристические. Подробности в нашем репортаже.Обсуждение высокой кухни, мастер-классы и вкусные угощения - это лишь малая часть насыщенной программы. Блюда были представлены в ресторанной и стрит-фуд подачах.Никита Шапошников, вице-президент владимирской ассоциации кулинаров:- Блюда отличаются в корне от привычного стрит фуда тем, что они приготовлены с использованием традиционных русских рецептов и продуктов, которые использовались во Владимиро-Суздальской губернии".Щука-бургер с пикантными специями, муромский калач, картофельный колоб и еще много других вкусностей владимирские повара продемонстрируют на международной выставке-форуме "Россия" , которая откроется в Москве, на ВДНХ, в День Народного Единства.- Никита Шапошников, вице-президент владимирской ассоциации кулинаров: "Если мы берем какие-то традиционные продукты Суздальско-владимирской губернии, то у нас здесь есть "Пулярка Демидова", в которую идет трюфель. Трюфель был в восемнадцатом веку в Суздале и подавался к царскому столу, то есть Суздаль являлся основным поставщиком трюфеля к царскому двору.Вкусная еда это еще и двигатель туризма. Кулинарный конгресс не обошел стороной и этот вопрос.Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области:- Туристический потенциал во Владимирской области абсолютно безграничен. Есть, что показать и есть, что посмотреть и есть дальше к чему развиваться. Очень хочется, чтобы всегда была качественная еда и было разнообразие и в том числе наличие именно местной кухни, которая позволит туристам ознакомиться с регионом еще более ближе.Поток туристов должен расширяться. Их нужно встречать, удивлять и, конечно же, кормить. Для того, чтобы послевкусие от посещения города у гостей всегда оставалось приятным.Дарья Петухова, Илья Хлудов, Вести-Владимир