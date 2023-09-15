В Суздале торжественно открыли детскую школу искусств имени Веры Фирсовой. Капитальный ремонт...

В Суздале торжественно открыли детскую школу искусств имени Веры Фирсовой.Капитальный ремонт здания и закупка нового оборудования прошли в рамках подготовки к 1000-летнему юбилею города. Слово Александру Сыпченко.Волнение и восторг у всех гостей. Обновленная детская школа искусств имени Веры Фирсовой наконец распахнула свои двери для более чем 200 учеников и 16 преподавателей. Историческое здание в самом центре Суздаля отремонтировали в рамках подготовки к 1000-летию города.Анастасия Охотникова, мама учащегося детской школы искусств г. Суздаля:- Удалось сочетать современные технологии и оставили атмосферу старой школы тем более такая красивая локация у школы и мы очень рады, что мы здесь занимаемся , ну и вообще восторг конечно.Просторные классы, мебель и конечно, новые музыкальные инструменты (пианино, баян и аккордеон). Всего на обновление материально -технической базы в рамках нацпроекта "Культура" выделено 2 с половиной миллиона рублей. Общая смета превысила 100 миллионов.Инна Титова, директор детской школы искусств г. Суздаля:- Условия, которые мы получили, вот это обновление , это конечно великолепие просто и поэтому конечно же мы теперь с большим воодушевлением и вдохновением и отдачей будем работать в таких созданных условиях.Многие воспитанники школы искусств не раз становились лауреатами международных и российских конкурсов. За более чем полувековую историю из этих стен вышли 5000 юных дарований. Обновленная школа станет настоящим культурным центром Суздаля и будет работать в интересах всех его жителей, уверен глава администрации района Алексей Сараев.Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:- В целом на весь проект затрачено порядка 100 миллионов рублей, 20 миллионов из районного бюджета и 78 из областного, кроме того что проведены реставрационные и восстановительные работы было приобретено оборудование необходимое для проведение учебного процесса.Сейчас в школе успешно работают не только музыкальные коллективы и народные ансамбли. Для дошколят открыто отделение раннего эстетического развития. В кабинетах ИЗО есть все необходимое от кисточек до мольбертов.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Все получилось очень достойно, музыкальные инструменты, классы, специальное оборудование, которое сейчас используется соответствует государственным стандартам нацпроекта "Культура".В этом году обновление ждет еще 10 областных детских школ искусств. На приобретение необходимого оборудования и учебников выделено 50 миллионов рублей.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир