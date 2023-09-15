В Суздале торжественно открыли детскую школу искусств имени Веры Фирсовой.
Капитальный ремонт...
В Суздале торжественно открыли детскую школу искусств имени Веры Фирсовой.
Капитальный ремонт здания и закупка нового оборудования прошли в рамках подготовки к 1000-летнему юбилею города. Слово Александру Сыпченко.
Волнение и восторг у всех гостей. Обновленная детская школа искусств имени Веры Фирсовой наконец распахнула свои двери для более чем 200 учеников и 16 преподавателей. Историческое здание в самом центре Суздаля отремонтировали в рамках подготовки к 1000-летию города.
Анастасия Охотникова, мама учащегося детской школы искусств г. Суздаля:
- Удалось сочетать современные технологии и оставили атмосферу старой школы тем более такая красивая локация у школы и мы очень рады, что мы здесь занимаемся , ну и вообще восторг конечно.
Просторные классы, мебель и конечно, новые музыкальные инструменты (пианино, баян и аккордеон). Всего на обновление материально -технической базы в рамках нацпроекта "Культура" выделено 2 с половиной миллиона рублей. Общая смета превысила 100 миллионов.
Инна Титова, директор детской школы искусств г. Суздаля:
- Условия, которые мы получили, вот это обновление , это конечно великолепие просто и поэтому конечно же мы теперь с большим воодушевлением и вдохновением и отдачей будем работать в таких созданных условиях.
Многие воспитанники школы искусств не раз становились лауреатами международных и российских конкурсов. За более чем полувековую историю из этих стен вышли 5000 юных дарований. Обновленная школа станет настоящим культурным центром Суздаля и будет работать в интересах всех его жителей, уверен глава администрации района Алексей Сараев.
Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района:
- В целом на весь проект затрачено порядка 100 миллионов рублей, 20 миллионов из районного бюджета и 78 из областного, кроме того что проведены реставрационные и восстановительные работы было приобретено оборудование необходимое для проведение учебного процесса.
Сейчас в школе успешно работают не только музыкальные коллективы и народные ансамбли. Для дошколят открыто отделение раннего эстетического развития. В кабинетах ИЗО есть все необходимое от кисточек до мольбертов.
Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:
- Все получилось очень достойно, музыкальные инструменты, классы, специальное оборудование, которое сейчас используется соответствует государственным стандартам нацпроекта "Культура".
В этом году обновление ждет еще 10 областных детских школ искусств. На приобретение необходимого оборудования и учебников выделено 50 миллионов рублей.
Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир