Владимир принял масштабный строительный форум «Дом себе». В нашем регионе в этой отрасли заняты...

Владимир принял масштабный строительный форум «Дом себе».В нашем регионе в этой отрасли заняты свыше четырёх тысяч компаний.Прологом форума стала большая выставка промышленных организаций.Приветствуя участников, первый заместитель губернатора Александр Ремига подчеркнул: несмотря на санкции фундаментальная сфера активно развивается.В этом году область установила рекорд в жилищном строительстве. 1 миллион 183 тысячи квадратных метров жилья.Приоритет - обеспечение социальной инфраструктурой.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Губернатор Александр Александрович Авдеев уделяет огромное внимание привлечению федеральных средств на развитие инфраструктуры разного направления, также мы работаем с региональными средствами. Создаём новые программы, начиная от программ благоустройства и заканчивая программой комплексного строительства школ, детских садов, больниц.В рамках форума прошли круглые столы. Также состоялась ярмарка вакансий для студентов - выпускников ВлГУ, Института архитектуры, строительства и энергетики.