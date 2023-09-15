В ближайшую субботу, 16 сентября, соотечественники отметят Всероссийский день бега.

В ближайшую субботу, 16 сентября, соотечественники отметят Всероссийский день бега. По такому случаю в парке «Загородный» Владимира пройдёт спортивный праздник. Об этом проинформировала .В рамках мероприятия состоятся забеги на дистанции в 1, 3 и 5 километров. Желающие принять участие в состязаниях могут получить номера уже сегодня в СШОР №4 или завтра непосредственно на месте забега. С собой нужно взять удостоверение личности и медсправку.Соревнования стартуют в 10.00.