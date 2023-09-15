В субботу, 16 сентября, в Судогде отметят сразу два праздника – 245-летие города и День леса.

В субботу, 16 сентября, в Судогде отметят сразу два праздника – 245-летие города и День леса. Об этом сообщила пресс-служба п.Торжественные мероприятия пройдут на стадионе «Красный Химик» на улице 70 лет Октября. С 11.00 гости смогут посетить разнообразные тематические площадки и побывать на традиционной ярмарке мастеров. Будут работать фотозоны, гастрономические ряды и детские аттракционы.Кроме того, организаторы обещают яркое праздничное шествие, конкурсы, большой патриотический концерт и лазерное шоу.