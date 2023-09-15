Владимирцы успешно выступили на Всероссийском чемпионате «Соколиная охота». В Ульяновске...

Владимирцы успешно выступили на Всероссийском чемпионате «Соколиная охота».В Ульяновске завершился Чемпионат по беспилотным технологиям «Соколиная охота». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Участники чемпионата должны были погрузиться в серьёзные технологические задачи под руководством ведущих экспертов и инженеров.Например, соревновательная программа по актуальным трекам включала в себя доставку грузов разных форматов, проектирование квадрокоптеров и разработку мобильных платформ.Известно, что в отборе участвовало 56 субъектов Российской Федерации.В очном формате свои разработки представили ребята из 31 региона. В их числе – воспитанники владимирского детского технопарка «Кванториум-33» и их наставники.По итогам соревнований владимрцы завоевали призовые места. В треке «Проектирование конструктора» (номинация «Концепция БПЛА») 1 место у Елены Исаевой, Марии Саимовой и Глеба Артюх (команда «Амега»); 2 место – у Карины Дмитриевой и Ульяны Федеевой (команда «Легенды»).В треке «Мобильная платформа» 3 место завоевали Матвей Панин, Александр Екименков, Дмитрий Майоров и Егор Румянцев (команда «Ёжики на паскале»).В ходе соревнований ребята также приняли участие в мастер-классах по пилотированию, мотоспорту, укладке парашютов, соревнования по дзюдо, боксу, борьбе, мини-футболу, перетягиванию каната и тактическим играм.Сообщается, что в рамках авиационной программы прошли и показательные выступления семикратной абсолютной чемпионки мира по самолётному спорту Светланы Капаниной на самолёте «Экстра».Это интересно!Чемпионат «Соколиная охота» проводился в рамках «Десятилетия науки и технологий», объявленного Президентом России Владимиром Путиным.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области