Юные жители Владимирской области успешно выступили на Всероссийском чемпионате по беспилотным технологиям «Соколиная охота», который проходил в Ульяновске.

Юные жители Владимирской области успешно выступили на Всероссийском чемпионате по беспилотным технологиям «Соколиная охота», который проходил в Ульяновске. Об этом сообщила .Организаторами мероприятия выступили Министерство просвещения РФ, ДОСААФ и Федеральный центр дополнительного образования. Честь Владимирской области отстаивали воспитанники и наставники технопарка «Кванториум-33». В очном туре состязались представители 31 субъекта страны, но даже столь серьёзная конкуренция не смутила наших земляков. В результате владимирцы заняли 1 и 2 места в треке «Проектирование конструктора» и 3 место в треке «Мобильная платформа»Также в рамках Чемпионата состоялись мастер-классы по мотоспорту, пилотированию и укладке парашютов, а также прошли спортивные соревнования и тактические игры.