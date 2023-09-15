Как сообщает Минспорта области в Воронеже и Владимире проходит первенство ЦФО по спортивной гимнастике. Своё мастерство на соревнованиях демонстрируют сильнейшие спортсмены центра

Как сообщает Минспорта области в Воронеже и Владимире проходит первенство ЦФО по спортивной гимнастике. Своё мастерство на соревнованиях демонстрируют сильнейшие спортсмены центра России. В копилке наград владимирских гимнасток – золото в командных соревнованиях девушек, золото у команды юниоров и серебро у юниорок. Кроме того, все спортсмены завоевали право выступать на первенстве России! Прокомментируйте новость у