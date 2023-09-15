Владимирский областной перинатальный центр ставят в пример другим регионам. Он признан одним из...

Владимирский областной перинатальный центр ставят в пример другим регионам.Он признан одним из лучших в стране. На общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал" он набрал 70 баллов и занял второе место. Репортаж Полины Лаптевой.Алина Зонина мамой стала впервые. Рядом долгожданный сын. Алина несколько раз лежала на сохранении, и роды прошли успешно. Малыш здоров. Все переживания и тревоги- позади.Алина Зонина, молодая мама:- Условия прекрасные. Роды прошли тоже очень прекрасно, благодаря Зябовой Марине Николаевне.Новорожденного, если позволяет его состояние, практически сразу направляют к маме, в палату совместного пребывания. Стараются не разлучать.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- И там он с ней находится постоянно, там возможен приход родственников в сервисной палате. И соответственно до выписки вместе, и на прививку и на взвешивание, на взятие крови...Количество преждевременных родов растет, заявляет главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова. Ситуация требует постоянного внедрения нового оборудования и большой отдачи медперсонала. В центре применяют современные кардиотокографы и аппараты УЗИ, доктора проходят обучение в федеральных учреждениях, участвуют в симуляционных тренингах, которые помогают не растеряться в сложной ситуации.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Мы горды тем, что можем научить новых специалистов, часть из них останется у нас, часть из них - целевики из районов нашей области. Но тем не менее они получат знания и стажировку в нашем учреждении.За достижения в области материнства и детства Владимирский перинатальный центр признан одним из лучших в стране. При анализе работы учреждений учитывалось множество факторов. За 8 месяцев этого года во Владимирской области родились пять тысяч семьсот детей. Из них 2200 - в перинатальном центре. 80 % родов были преждевременными , в 32-х процентах случаев применялось кесарево сечение. Здесь созданы все условия для недоношенных и детишек с патологиями.Екатерина Кодомская:- Они два раза в день приходят на беседу с врачом, пообщаться с малышами. Есть у нас комната и молочная, где мамы сцеживают молоко.И мы кормим малышей грудным молоком. Потому что грудное молоко - самая лучшая еда для малышей и способствует в том числе выздоровлению.Здоровье и вся дальнейшая жизнь малыша зависят, в первую очередь, от правильно оказанной помощи в первые минуты жизни. В Вобластном перинатальном центре есть все условия для счастливых родов.Полина Лаптева, Андрей Беляков, Вести Владимир.