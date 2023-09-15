Во Владимире Фрунзенский районный суд приговорил нетрезвого водителя к конфискации автомобиля в...

Во Владимире Фрунзенский районный суд приговорил нетрезвого водителя к конфискации автомобиля в доход государства.Выяснилось, что ещё в марте текущего года мужчина, будучи привлечённым к административной ответственности по ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ («невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»), вновь сел за руль в нетрезвом виде.В районе дома № 8, на улице Безыменского осужденный был остановлен сотрудником ДПС.«При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе превысило допустимую норму более чем в 2 раза...» - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Приговором суда виновному назначен штрафа в размере 200 000 рублей (с лишением водительских «прав» на 2 года), а также у мужчины был конфискован автомобиль «LAND ROVER RANGE ROVER» в доход государства.Не согласившись с приговором, мужчина обжаловал его. Правда, в результате — ничего не добился.Судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда жалоба оставлена без удовлетворения.Приговор вступил в законную силу.Фото: pxfuel.com