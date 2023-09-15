Во Владимире идет пятая Всероссийская научно-практическая конференция Осенние Филатовские чтения -...

Во Владимире идет пятая Всероссийская научно-практическая конференция "Осенние Филатовские чтения - важные вопросы детского здоровья".Цель - обобщить передовой опыт в области педиатрии.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Когда нам предложили участвовать в конкурсе на проведение такого конгресса, мы представили наши возможности. Поддержал губернатор, Александр Александрович Авдеев. Губернатор сказал, что такие мероприятия нужно проводить, чтобы наши врачи видели всё новое и внедряли это на нашей территории.Насыщенная научно-образовательная программа основана на результатах актуальных исследований, но в то же время традиционно ориентируется на практику и опыт врачей. В качестве лекторов выступают эксперты Научно-исследовательского медицинского центра здоровья детей, Минздрава России, известные учёные и врачи из других регионов страны. Участникам конференции предложены школы по разным специальностям, лекции, семинары, мастер-классы.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Педиатры - это те люди, те доктора, которые работают с нашими детьми. А демография - это, в том числе, рождаемость детей, смертность. Мы сегодня боремся за уменьшение детской смертности, это важно. Мы как гости, площадка на нашей Владимирской земле. Много приехало докторов из других регионов, обмен опытом он всегда очень важен.