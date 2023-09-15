Во Владимире прошло обсуждение семейного законодательства с депутатом Госдумы, Татьяной Буцкой. В...

Во Владимире прошло обсуждение семейного законодательства с депутатом Госдумы, Татьяной Буцкой.В областном штабе общественной поддержки “Единой России” прошла встреча с депутатом Госдумы, Татьяной Буцкой.Её участники обсудили вопросы семейного законодательства.Активисты партийного проекта "Крепкая семья" рассказали о своем опыте работы с родителями.Среди актуальных тем - вопросы детского здравоохранения, а также разработка новых инициатив, которые планируют реализовать на территории региона в ближайшее время.Так один из проектов планируют посвятить сохранению семейных традиций.Татьяна Буцкая, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации:- Партийный проект "Крепкая семья" - это про работу с конкретными родителями. Только они нам могут сказать, что происходит и что нам надо поменять. И это все о поддержки семьи.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Мы запустили удивительный проект - мы пишем сейчас энциклопедию семейных традиций. Мы считаем, что это очень важно как раз для проекта “Крепкая семья". Каждая семья у которой есть такие традиции, она поделится ими и мы разместим их во всех СМИ.