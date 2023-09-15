Во Владимире прошло обсуждение семейного законодательства с депутатом Госдумы, Татьяной Буцкой.
В...
Во Владимире прошло обсуждение семейного законодательства с депутатом Госдумы, Татьяной Буцкой.
В областном штабе общественной поддержки “Единой России” прошла встреча с депутатом Госдумы, Татьяной Буцкой.
Её участники обсудили вопросы семейного законодательства.
Активисты партийного проекта "Крепкая семья" рассказали о своем опыте работы с родителями.
Среди актуальных тем - вопросы детского здравоохранения, а также разработка новых инициатив, которые планируют реализовать на территории региона в ближайшее время.
Так один из проектов планируют посвятить сохранению семейных традиций.
Татьяна Буцкая, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации:
- Партийный проект "Крепкая семья" - это про работу с конкретными родителями. Только они нам могут сказать, что происходит и что нам надо поменять. И это все о поддержки семьи.
Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:
- Мы запустили удивительный проект - мы пишем сейчас энциклопедию семейных традиций. Мы считаем, что это очень важно как раз для проекта “Крепкая семья". Каждая семья у которой есть такие традиции, она поделится ими и мы разместим их во всех СМИ.