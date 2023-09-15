Во Владимире ушла из жизни Заслуженный художник России Нелли Баранчук. Сегодня ушла из жизни ...

Во Владимире ушла из жизни Заслуженный художник России Нелли Баранчук.Сегодня ушла из жизни НЕЛЛИ ЕВГЕНЬЕВНА БАРАНЧУК (18.02.1930 -15.09.2023), сообщили каналы Владимирского Отделения Союза Художников России.Нелли Баранчук - член ВОО ВТОО «Союз художников России», заслуженный художник РФ.Художники Владимирского областного отделения ВТОО «СХР» выражают искреннее соболезнование семье и близким.Отпевание состоится в 17 сентября (воскресенье) в 11.00 в храме Михаила Архангела на Студеной горе во Владимире.Фото Владимирского Отделения Союза Художников.