В школе №6 Владимира появилась памятная доска в честь майора полиции, сотрудника СОБРа Михаила Родионова.

В школе №6 Владимира появилась памятная доска в честь майора полиции, сотрудника СОБРа Михаила Родионова. Об этом сообщили областные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.Церемония открытия мемориальной таблички прошла 14 сентября. На мероприятии были родственники, друзья и коллеги офицера, а также коллектив школы.Михаил Родионов прослужил в правоохранительных органах порядка 30 лет. Он погиб 3 марта прошлого года во время выполнения боевой задачи.