Во Владимирской области с 1 октября проводится индексация зарплат всем работникам бюджетной...

Во Владимирской области с 1 октября проводится индексация зарплат всем работникам бюджетной сферы.Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что с 1 октября 2023 года проводится индексация зарплат всем работникам бюджетной сферы, на которых не распространяются майские указы Президента России.Например, это касается сотрудников ГО и ЧС, госархивов, МФЦ и т.д.В пресс-службе регионального Правительства поясняют:- Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, его заместители, государственные гражданские служащие – только часть списка. Индексация для всех перечисленных категорий работников бюджетной сферы составит 5,5 процента.Подчёркивается, что у учителей и медицинских работников зарплата, в соответствии с майскими указами Президента России, рассчитывается от средней зарплаты по региону.Постановлением 399-Р от 18 мая 2023 года она уже доводилась до целевых показателей.Уточняется, что в среднем («по разным категориям работников») повышение составило 10 процентов.Фото: pxfuel.com