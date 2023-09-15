Во Владимирской области свой профессиональный праздник отмечают работники леса и...

Во Владимирской области свой профессиональный праздник отмечают работники леса и лесоперерабатывающей промышленности.В нашем регионе один из лидеров - ЗАО "Муром". В этом году предприятию исполнилось 90 лет. И это крупнейший производитель фанеры в области. Весь цикл производства увидела Анастасия Сахарова.- Этот участок называется "Биржа". Здесь ежедневно обрабатывают около 900 кубов древесины. Специальные краны погружают ее в так называемые "ванны", затем вымачивают, чтобы дерево было эластичным.Высокие технологии и бережное отношение к природе. Каждый год сотрудники предприятия "Муром" высаживают по 3 с половиной миллиона саженцев. А на производстве ни одна пылинка не пропадает зря. Опилки накапливают в бункере, затем они попадают под пресс.. И получаются топливные брикеты. Они позволяют использовать древесину на 100 процентов.Цех по производству фанеры - автоматический. Машины обрезают, шлифуют и проверяют материал на прочность. Однако на финальной стадии оценивает продукт человек. На предприятии сегодня работают 1200 сотрудников.Алексей Щеглов, сотрудник ЗАО "Муром":- Заработная плата, график, самое главное. Свободное, доступное оборудование, легко на нем обучаться. Ничего сложного нет. Каждый на нем обучался, каждый проходит через это.Валентин Трусов начинал с оператора, сейчас возглавляет участок по производству фанерных листов, аналогов которого нет во всем мире. К слову, по образованию Валентин - авторемонтник. Всему обучили здесь. А личные качества помогли стать начальником цеха.Валентин Трусов, начальник участка по производству фанеры ЗАО "Муром":- Нет никаких техникумов и институтов, которые подготавливают сотрудников под наше производство. У нас есть наставники - люди, которые впитали всю технологию процесса. Такие люди у нас на всех участках есть, мы закрепляем за ними учеников.Предприятие ЗАО "Муром" приглашает в свои ряды новых сотрудников. Гарантируют: хорошую зарплату, карьерный рост, коллектив, где уважают каждого. И, что немаловажно - природу.Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. Вести-Владимир.