Во Владимирской области свой профессиональный праздник отмечают работники леса и...
Во Владимирской области свой профессиональный праздник отмечают работники леса и лесоперерабатывающей промышленности.
В нашем регионе один из лидеров - ЗАО "Муром". В этом году предприятию исполнилось 90 лет. И это крупнейший производитель фанеры в области. Весь цикл производства увидела Анастасия Сахарова.
- Этот участок называется "Биржа". Здесь ежедневно обрабатывают около 900 кубов древесины. Специальные краны погружают ее в так называемые "ванны", затем вымачивают, чтобы дерево было эластичным.
Высокие технологии и бережное отношение к природе. Каждый год сотрудники предприятия "Муром" высаживают по 3 с половиной миллиона саженцев. А на производстве ни одна пылинка не пропадает зря. Опилки накапливают в бункере, затем они попадают под пресс.. И получаются топливные брикеты. Они позволяют использовать древесину на 100 процентов.
Цех по производству фанеры - автоматический. Машины обрезают, шлифуют и проверяют материал на прочность. Однако на финальной стадии оценивает продукт человек. На предприятии сегодня работают 1200 сотрудников.
Алексей Щеглов, сотрудник ЗАО "Муром":
- Заработная плата, график, самое главное. Свободное, доступное оборудование, легко на нем обучаться. Ничего сложного нет. Каждый на нем обучался, каждый проходит через это.
Валентин Трусов начинал с оператора, сейчас возглавляет участок по производству фанерных листов, аналогов которого нет во всем мире. К слову, по образованию Валентин - авторемонтник. Всему обучили здесь. А личные качества помогли стать начальником цеха.
Валентин Трусов, начальник участка по производству фанеры ЗАО "Муром":
- Нет никаких техникумов и институтов, которые подготавливают сотрудников под наше производство. У нас есть наставники - люди, которые впитали всю технологию процесса. Такие люди у нас на всех участках есть, мы закрепляем за ними учеников.
Предприятие ЗАО "Муром" приглашает в свои ряды новых сотрудников. Гарантируют: хорошую зарплату, карьерный рост, коллектив, где уважают каждого. И, что немаловажно - природу.
Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. Вести-Владимир.