Во Владимирской области житель Гороховецкого района отправится на 11 лет в тюрьму за убийство...

Во Владимирской области житель Гороховецкого района отправится на 11 лет в тюрьму за убийство возлюбленной.Жестокую «расправу» над своей возлюбленной (сожительницей) 7 мая 2023 года устроил житель Гороховецкого района.Выяснилось, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина (вернувшись с работы) не застал её дома.Осужденный, не долго думая, отправился на поиски своей сожительницы. И нашёл её пьяной на одной из улиц города Гороховца.Пресс-служба региональной прокуратуры уточняет, что женщина дремала на лужайке.Мужчина «доставил» её в свою квартиру, волоча за руки и за ноги, а далее уложил на диван. Но вот тут произошло страшное:«… он услышал от сожительницы обращение к нему по другому имени, после чего на почве ревности, обиды и злости, подверг потерпевшую избиению, нанеся ей более 60 ударов кулаками и ногами по голове, лицу и телу».В результате ярости нападавшего, от полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com