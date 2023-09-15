Все знают, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Также не является секретом, что спиртное становится причиной множества болезней. Но есть неочевидные последствия ..

Все знают, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Также не является секретом, что спиртное становится причиной множества болезней. Но есть неочевидные последствия употребления алкоголя. О них рассказал Врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.По словам специалиста, спиртные напитки наносят удар по психике. У любителей выпить могут начаться психозы, наблюдаться резкие смены настроения. Также такие люди, как правило, плохо спят, у них есть проблемы с самоконтролем, начинаются провалы в памяти. Слова эксперта приводят "".