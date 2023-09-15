За что Владимиру присвоено звание Город трудовой доблести? Так высоко оценен вклад владимирцев в...

За что Владимиру присвоено звание "Город трудовой доблести"?Так высоко оценен вклад владимирцев в Победу в Великой Отечественной войне, их массовый героизм и самоотверженность. Репортаж Веры Куликовой.Римма Михайлова Калёнова одна из тех, кто приближал Победу. В 1943-м 17-летняя студентка Владимирского электромеханического техникума вместе с одногруппниками строила Владимирский тракторный завод. Утром учеба, а после обеда идем на стройку- рассказывает ветеран. Добраться до площадки тогда было очень трудно.Римма Калёнова, ветеран ВТЗ:- Пообедаем, и идем строить. Дорога была в один кирпичик в то время и кругом топь рыжая такая, глинистая.Шла война, трудностей было много- не хватало людей, строительных материалов, машин, стройку объявили ударной. В ней участвовало 500 мобилизованных комсомольцев. Из действующей армии были отозваны опытные инженеры, пригласили и специалистов из Сталинграда.Алексей Арескин, заместитель начальника отдела информации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Инженеры из Барнаула, из других городов, специалисты именно по тракторному машиностроению. И этот завод он начал вырабатывать танки. А танк -это что фактически бронемашина, тягачи то есть почти танки. Он уже начал вырабатывать свою продукцию в конце 1944-начале 45 года.Владимир в то время был небольшим городом. Здесь проживало 60 тысяч человек. Тем не менее здесь работало несколько крупных предприятий. Одно из них завод "Автоприбор". Катастрофически не хватало боеприпасов, предприятие было срочно переоборудовано на выпуск оборонной продукции.Алексей Арескин, заместитель начальника отдела информации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- На заводе Автоприбор был налажен выпуск взрывателей сначала для мин, а в последствии в 43-м году стали выпускать взрыватели для авиационных бомб. Как раз в это время в 42-м году сюда приезжал нарком боеприпасов Ванников он посмотрел деятельность завода понял что здесь идет в большом объеме рационализация.В то время на заводе работало 1200 человек, почти половина из них женщины, мужчины были на фронте. Развивалось стахановское движение. В нем приняли участие и автоприборовцы. А еще рационализация - необходимо было наладить потоковое производство боеприпасов. Слесарь-инструментальщик Георгий Привезенцев придумал, как можно изготавливать пресс-форму с помощью литья. Это значительно сокращало время производства снарядов. Привезенцева удостоили звания Героя Социалистического труда, присвоили звание Почетного гражданина города Владимира. А всех сотрудников завода наградили медалями за трудовую доблесть. 29 раз за победу в соцсоревновании во время войны Автоприбор получал переходящее Красное знамя комитета Гособороны. Позднее завод получил орден Трудового Красного Знамени. Это единственное такое предприятие области. На фронт так же работали завод Точмаш, ВЗПО Техника и Владимирский химический завод .Алексей Арескин, заместитель начальника отдела информации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- На этом заводе работало 1100 человек в годы войны, практически одни женщины. И как раз на этом заводе тоже совершили открытие рационализаторы. Они разработали виды пластмасс вилит, также разработали новую технологию литья из этой пластмассы частей для боекомплектов.Кроме этого жители Владимира во время войны рыли окопы, помогали фронту: собирали теплые вещи, продукты, сдавали кровь. Город принял большое участие в лечение раненых. Во Владимире работало 18 госпиталей.За особый вклад в Победу в Великой Отечественной указом Президента город Владимир удостоен высокого звания "Города трудовой Доблести". Одним из участников инициативной группы, которая собирала исторические сведения для получения этого статуса была профессор ВлГУ Елена Петровичева.Елена Петровичева, доктор исторических наук:- Вклад был очень большой жителей и хотелось , чтобы был организован стенд постоянный , стационарный в городе на котором мы бы разместили архивные документы, фотографии,письма, свидетельства о подвиге наших земляков, об их вкладе в Победу в ходе ВОВ.Будем надеяться, что такой стенд появиться. Он нужен для подрастающего поколения, чтобы они помнили, какой ценой завоевана была Победа.Вера Куликова, Алексей Ковалёв, Андрей Беляков, Александр Чунаев. Вести-Владимир