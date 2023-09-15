Житель Покрова получил строгий режим за убийство своего соседа Жителю города Покрова вынесен...

Житель Покрова получил "строгий режим" за убийство своего соседаЖителю города Покрова вынесен приговор. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает Следственный Комитет по Владимирской области.Следствием и судом установлено, что осужденный распивал алкоголь с соседями по общежитию в городе Покров Петушинского района. У него возник конфликт с одним из мужчин, в ходе которого он начал его избивать ногами и руками. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался. После чего его сожительница вызвала скорую помощь. Виновный был задержан.Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Поскольку следователем были собраны неопровержимые доказательства, суд вынес обвинительный приговор.Мужчина получил 7 лет колонии строго режима.Фото freepik.com