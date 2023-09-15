Во Владимирской области принят закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Во Владимирской области принят закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Документ 8 сентября подписал губернатор региона Александр Авдеев.В законе говорится о создании специализированных госучреждений, в которых будут принимать нетрезвых граждан. Деятельность подобных организаций предлагается финансировать из областной казны.Закон должен вступить в силу через 10 дней после дня официального опубликования, то есть уже в понедельник, 18 сентября 2023 года.