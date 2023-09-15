Жителя Александрова подозревают в краже железного пятитонного контейнера с территории садового товарищества в селе Каринское Владимирской области.

Жителя Александрова подозревают в краже железного пятитонного контейнера с территории садового товарищества в селе Каринское Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.О пропаже ценного и очень тяжёлого имущества 7 сентября заявил владелец дачного участка. Полицейские оперативно установили подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Александрова. Молодого человека задержали, и во время допроса он во всём сознался.Обвиняемый рассказал, что собирался вывезти старый металлический контейнер с дачи родителей и нанял манипулятор. На территории соседнего участка он увидел точно такую же коробку и решил заодно прихватить и её. Чужой контейнер мужчина продал за 15,5 тыс. рублей, а деньги потратил.В настоящий момент правоохранители нашли покупателя и изъяли краденое добро. В отношении жителя Александрова возбуждено уголовное дело.