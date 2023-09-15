Жителя Покрова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Жителя Покрова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла в одном из городских общежитий. 40-летний осуждённый выпивал в компании и поссорился с одним из собутыльников. Преступник начал избивать жертву руками и ногами. Потерпевший получил тяжёлые травмы и вскоре умер.Суд учёл все обстоятельства дела и приговорил мужчину к 7 годам заключения в колонии строгого режима.