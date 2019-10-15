Большой скандал на ABC News — они были пойманы на использовании действительно ужасных поддельных кадров бомбардировок Турции в Сирии, — написал в Twitter президент США Дональд Трамп. Американский лидер раскритиковал телеканал за фейк о Сирии. В новостях были показаны якобы свежие кадры турецкой операции в Арабской республике, однако пользователи Сети заметили несоответствие.

"Большой скандал на ABC News — они были пойманы на использовании действительно ужасных поддельных кадров бомбардировок Турции в Сирии", — написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. Американский лидер раскритиковал телеканал за фейк о Сирии. В новостях были показаны якобы свежие кадры турецкой операции в Арабской республике, однако пользователи Сети заметили несоответствие. Оказалось, что ролик был снят пару лет назад — на военном шоу в штате Кентукки."Настоящий позор. Завтра они зададут безобидные вопросы сыну "сонного" Джо Байдена Хантеру, например, о том, почему Украина и Китай платили ему миллионы, когда он ничего не знал. Это взятка?", — отметил Трамп в своем посте.Ранее американский президент раскритиковал CNN, а также другие СМИ за освещение информации о США. По словам Трампа, они не справляются со своей работой. Кроме того, лидер Штатов предложил альтернативу CNN, который настроен к нему крайне критически.