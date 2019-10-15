57-летний уроженец Армении, член Союза кинематографистов России стал жертвой мошенников. У актера эпизодических ролей похитили 200 тысяч рублей.

57-летнийуроженец Армении, член Союза кинематографистов России стал жертвой мошенников.У актера эпизодических ролей похитили 200 тысяч рублей.Артист, имя которого не сообщается, обратился в столичную полицию, поняв,что его обманули аферисты. 14 октября ему позвонил неизвестныйи представился сотрудником службы безопасности банка.Незнакомец заявил, что с принадлежащей звездесериалов "Дальнобойщики", "След" и "Счастливы вместе" карты злоумышленникипытаются перевести деньги. Якобы для защиты счета актера настоятельнопопросили немедленно сообщить данные карточки и коды, которые придутв SMS-сообщении.Материал дополняется