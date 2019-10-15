57-летний
уроженец Армении, член Союза кинематографистов России стал жертвой мошенников.
У актера эпизодических ролей похитили 200 тысяч рублей.
57-летний
уроженец Армении, член Союза кинематографистов России стал жертвой мошенников.
У актера эпизодических ролей похитили 200 тысяч рублей.
Артист, имя которого не сообщается, обратился в столичную полицию, поняв,
что его обманули аферисты. 14 октября ему позвонил неизвестный
и представился сотрудником службы безопасности банка.
Незнакомец заявил, что с принадлежащей звезде
сериалов "Дальнобойщики", "След" и "Счастливы вместе" карты злоумышленники
пытаются перевести деньги. Якобы для защиты счета актера настоятельно
попросили немедленно сообщить данные карточки и коды, которые придут
в SMS-сообщении.
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