Чилийский нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес, находящийся на правах аренды в миланском Интере, получил повреждение в расположении сборной, из-за которого выбыл минимум на три месяца.

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, находящийся на правах аренды в миланском "Интере", получил повреждение в расположении сборной, из-за которого выбыл минимум на три месяца.Нападающий, которому в декабре исполнится 31 год, получил травму в товарищеском матче против команды Колумбии. Как сообщает пресс-служба "Интера", футболисту диагностировали повреждение сухожилия малоберцовой мышцы.В ближайшее время будет решен вопрос о необходимости хирургического вмешательства. На восстановление футболисту может потребоваться от двух до трех месяцев. В связи с чем существует вероятность того, что Алексис в 2019-м году на поле уже не появится.