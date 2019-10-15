Анастасию Квитко называют русской Ким Кардашьян за ее пышные формы. Модель часто демонстрирует свое полуобнаженное тело, явно гордясь его габаритами.

Анастасию Квитко называют русской Ким Кардашьян за ее пышные формы. Модель часто демонстрирует свое полуобнаженное тело, явно гордясь его габаритами.Накануне девушка опубликовала очередной ролик в Stories в своем Instagram-аккаунте. Она самостоятельно запечатлела себя на фоне сада. Наряд у Квитко был, конечно, сногсшибательный – синее облегающее мини-платье с глубоким декольте. Благодаря вырезу хорошо просматривалась накаченная грудь Анастасии. Хоть она сама и отрицает тот факт, что прибегала к помощи пластических хирургов, факт остается фактом. Каждый знающий человек без труда сможет увидеть колоссальную разницу.Где именно было сделано видео, остается загадкой. Русская Кардашьян не любит афишировать свое местоположение, поэтому часто скрывает, в какой именно стране находится в тот или иной момент, сообщает .