Недавно состоялась пресс-конференция, посвященная премьере фильма Текст, где красавицу Кристину Асмус заметили в объятиях молодых актеров.

Недавно состоялась пресс-конференция, посвященная премьере фильма "Текст", где красавицу Кристину Асмус заметили в объятиях молодых актеров.Кинолента "Текст" повествует о жизни 27-летнего Илья Горюнова, роль которого исполнил знаменитый актер Александр Петров. Главный герой семь лет провел в тюрьме, будучи ложно обвиненным в распространении наркотиков. Когда срок молодого человека заканчивается, и он выходит на свободу, то понимает, что его прежняя жизнь разрушена и уже никогда не вернется к своим истокам.Изначально Горюнов не собирался мстить своему обидчику, однако теперь у него не остается иного выбора. Мужчина встречается с человеком, который засадил его в место ограничения свободы, Петром. В ходе стычки Илья совершает необдуманный поступок и убивает обидчика, получая доступ к его телефону, а вместе с этим и к личным фото, видео и переписке.Однако телефон становится не просто средством связи. С помощью него Горюнов начинает проживать жизнь Петра. Он общается с его девушкой Ниной, роль которой сыграла Кристина Асмус, и в целом надевает на себя личину того, кто украл его судьбу и разрушил привычный уклад.Стоит отметить, что фильм был снят по сценарию знаменитого писателя Дмитрия Глуховского. В России и за рубежом он наиболее известен как автор культовой серии книг "Метро". В них Глуховский рассказывает о мире после ядерной катастрофы, где люди вынуждены искать спасения от радиации в глубинах московского метрополитена.Кроме того, режиссером киноленты выступил никто иной как Клим Шипенко. Напомним, что именно он был одним из создателей фильма "Салют 7".