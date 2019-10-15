В городе Новомичуринске в Рязанской области зрителям вместо программы Место встречи на телеканале НТВ показали порнографический фильм.

В городе Новомичуринске в Рязанской области зрителям вместо программы "Место встречи" на телеканале НТВ показали порнографический фильм.Как отмечают местные жители, кинолента отличалась особой жесткостью. Одного новомичуринца бабушка даже вызвала срочно с работы домой, чтобы продемонстрировать ему непотребство, которое внезапно выскочило на экране телевизора. Вероятно, пожилая женщина совсем не ожидала такого поворота событий."У меня бабушка обалдела от увиденного. Позвонила, вызвала меня с работы. Да, она не ошиблась, жестче фильмов я не видел", – рассказал журналистам молодой человек.Он отметил, что порнографическое видео транслировалось около часа. Стоит отметить, что такая внезапная смена эфирной сетки повергла в шок многих жителей города. Юноша, который решился дать интервью, поведал, что пока из "синего экрана" слышались тягостные охи-вздохи, он пытался объяснить директору местной провайдерской компании, что по телевизору идет совсем не то, что должно было.Впрочем, в компании лишь посмеялись в ответ. Как издание Life со ссылкой на газету "Комсомольская правда", сотрудники заявили, что такой поворот события попросту невозможен. Тем не менее, директор организации рассказал, что все продлилось не больше 10-15 минут. Причиной сбоя послужил так называемый человеческий фактор. Оказалось, сотрудник компании перепутал кабели – он неверно подключил их к оборудованию, в результате чего в эфир пошел сигнал не с того спутника."Просто во время работы ресивер переключился, так как сигнал идет с одного спутника. Проводились профилактические работы, то ли провод задели, то ли еще что-то… Просто НТВ и ТНТ в ближайшее время со спутников уходят, и проводились эксперименты по вопросу возможности приема сигнала с других спутников", – отметил мужчина.