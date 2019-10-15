Уголовное дело о жестоком избиении мужчины в Красноярске передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. За ходом расследования лично будет следить глава ведомства Александр Бастрыкин. Мужчину в собственной квартире до смерти забили двое приятелей. Свои зверства они снимали на камеру.

Уголовное дело о жестоком избиении мужчины в Красноярске передано в Центральный аппарат Следственного комитета России. За ходом расследования лично будет следить глава ведомства Александр Бастрыкин. Мужчину в собственной квартире до смерти забили двое приятелей. При этом свои зверства они снимали на камеру.Кадры оперативного задержания. Молодой человек к такому развитию событий, похоже, был готов. Он не сопротивляется и выполняет все требования полиции.Задержанных двое – сын бывшей судьи и председателя районного совета депутатов Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелев.Преступление, в котором их обвиняют, шокировало жителей Красноярска. Это видео с места преступления они сняли сами. На довольных лицах брызги крови, в кадре то и дело мелькают кулаки, сбитые от ударов. Их жертва лежит на полу в соседней комнате. Запись расправы, которую молодые люди сами разместили в интернете, стала главной уликой в уголовном деле."24-летний и 29-летний приятели в ходе телефонного разговора вступили в словесную перепалку со своим знакомым. Выяснять отношения они решили у него на квартире, приехали к нему домой в многоквартирный жилой дом по улице Мартынова. Они причинили ему телесные повреждения сначала в подъезде дома, потом в квартире. Мужчина был госпитализирован, но, несмотря на все усилия врачей, скончался", — сообщила Ольга Шаманская, старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.Впрочем, задержали садистов только спустя месяц после расправы. Сразу после преступления, несмотря на тяжесть последствий, их оставили на свободе. Местные жители связали это с высоким положением родителей одного из подозреваемых.В полиции сейчас идет внутреннее расследование, почему подозреваемым в тяжком преступлении была выбрана такая мягкая мера пресечения. Молодые люди уже задержаны, находятся под стражей. Их уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью.Дело о жестком убийстве передано в Следственный комитет. Расследование этого шокирующего преступления теперь находится и на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.