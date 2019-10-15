Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва провел тщательное исследование. Он проанализировал пропорции лица многих знаменитостей и выбрал идеальное.

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва провел тщательное исследование. Он проанализировал пропорции лица многих знаменитостей и выбрал идеальное.Как оказалось, в топ-место в списке эксперта заняла 23-летняя американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид. Специалист соотнес лицо звезды с правилом золотого сечения. По итогу оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.Родная сестра Беллы – Джиджи тоже принимала участие в исследовании. Но, к сожалению, девушке не удалось попасть в первую десятку.Тем временем, серебро досталось певице Бейонсе. Она получила 92,44 процента. А завершила лидирующую тройку актриса Эмбер Херд – 91,85 процента.Далее с небольшими различиями в показателях оказались певица и актриса Ариана Гранде (91,81), кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64) и супермодель Кейт Мосс (91,05).Скарлетт Йоханссон и Натали Портман, в свою очередь, набрали 90,91 и 90,51 процента. И, наконец, восьмое и девятое места достались певице Кэти Перри – 90,08 и топ-модели Каре Делевинь – 89,99.