В центре Киева вновь неспокойно. Протестующие пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского. Расходиться они не собираются и требуют встречи с главой государства. Пытавшиеся пообщаться с митингующими депутаты Верховной рады от фракции Слуга народа едва унесли ноги.

В центре Киева вновь неспокойно. Протестующие пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского. Расходиться они не собираются и требуют встречи с главой государства. Пытавшиеся пообщаться с митингующими депутаты Верховной рады от фракции "Слуга народа" едва унесли ноги.Акции протеста под окнами администрации Зеленского,названной новой властью на европейский манер "офисом", происходятпоследнее время практически каждый день. Вчера сказать свое слово пришлинесогласные с многострадальной "формулой Штайнмайера", а сегодня -предприниматели, недовольные затеянной главой государства реформой.Недовольство протестующих вызвало принятие пропрезидентскойВерховной радой законов о выводе из тени доходов в торговой отрасли.Предусмотренные законами новые взыскания и огромные штрафы обрушат малый исредний бизнес, уверены протестующие.От Зеленского митингующие потребовали наложить вето назаконопроекты и отправить их на доработку. "Эти законопроекты толькоуничтожают упрощенную систему налогообложения и ни в коей мере не содействуютдетенизации", – полагает глава "Союза защиты предпринимательства" СергейДоротич.Расходиться протестующие отказались. Люди начали выкрикиватьлозунги и требовать от Зеленского встретиться с ними. "Судя по плакатам вруках протестующих, они подозревают, что украинская власть выполняет заданиероссийской ФСБ", – сообщает портал "ПолитНавигатор".к украинцам так и не вышел. Толпу попытались утихомиритьдепутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа". Они выходили кофису, пытались договориться с людьми, но слушать парламентариев протестующиене захотели.Последнее время центр Киева превращается в одну большуюплощадку для митингов. Ситуация в стране резко обострилась после подписанияУкраиной "формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Радикалыи участники так называемой антитеррористической операции обвиняют ВладимираЗеленского в предательстве.Накануне в центре украинской столицы прошел очереднойантипрезидентский митинг. По мнению протестующих, встал на "путькапитуляции" перед Москвой.