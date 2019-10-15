В центре Киева вновь неспокойно. Протестующие пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского. Расходиться они не собираются и требуют встречи с главой государства. Пытавшиеся пообщаться с митингующими депутаты Верховной рады от фракции Слуга народа едва унесли ноги.
В центре Киева вновь неспокойно. Протестующие пришли к офису президента Украины Владимира Зеленского. Расходиться они не собираются и требуют встречи с главой государства. Пытавшиеся пообщаться с митингующими депутаты Верховной рады от фракции "Слуга народа" едва унесли ноги.
Акции протеста под окнами администрации Зеленского,
названной новой властью на европейский манер "офисом", происходят
последнее время практически каждый день. Вчера сказать свое слово пришли
несогласные с многострадальной "формулой Штайнмайера", а сегодня -
предприниматели, недовольные затеянной главой государства реформой.
Недовольство протестующих вызвало принятие пропрезидентской
Верховной радой законов о выводе из тени доходов в торговой отрасли.
Предусмотренные законами новые взыскания и огромные штрафы обрушат малый и
средний бизнес, уверены протестующие.
От Зеленского митингующие потребовали наложить вето на
законопроекты и отправить их на доработку. "Эти законопроекты только
уничтожают упрощенную систему налогообложения и ни в коей мере не содействуют
детенизации", – полагает глава "Союза защиты предпринимательства" Сергей
Доротич.
Расходиться протестующие отказались. Люди начали выкрикивать
лозунги и требовать от Зеленского встретиться с ними. "Судя по плакатам в
руках протестующих, они подозревают, что украинская власть выполняет задание
российской ФСБ", – сообщает портал "ПолитНавигатор".
к украинцам так и не вышел. Толпу попытались утихомирить
депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа". Они выходили к
офису, пытались договориться с людьми, но слушать парламентариев протестующие
не захотели.
Последнее время центр Киева превращается в одну большую
площадку для митингов. Ситуация в стране резко обострилась после подписания
Украиной "формулы Штайнмайера" об урегулировании в Донбассе. Радикалы
и участники так называемой антитеррористической операции обвиняют Владимира
Зеленского в предательстве.
Накануне в центре украинской столицы прошел очередной
антипрезидентский митинг. По мнению протестующих, встал на "путь
капитуляции" перед Москвой.