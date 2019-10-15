На плакате Ирины слоган: «После обращения к Президенту, в Струнино уничтожают первичное звено здравоохранения!»

Ирина Бандалак - председатель вневедомственной комиссии здравоохранения г. Струнино одиночный пикет в Москве, у здания Министерства здравоохранения РФ. На плакате Ирины слоган: «После обращения к Президенту в Струнино уничтожают первичное звено здравоохранения!»Напомним, летом прошлого года с жалобой на состояние медучреждений города. Администрации области было поручено провести реконструкцию зданий местных больницы и детской поликлиники. До конца года планируется закончить ремонт в главном и терапевтическом корпусах больницы. Пройдет ли капитальный ремонт в поликлинике - вопрос пока остается открытым.