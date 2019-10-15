Одно из крупных российских издательств пожаловалось в полицию на пользователей Авито за незаконную продажу электронных книг. Пока юристы написали заявления на шесть продавцов. Тех, кто собрал самые обширные пиратские каталоги. Но похожих страниц, конечно, намного больше. Ущерб может составлять миллионы рублей. О блокировке самого Авито, как это было с популярным RuTracker, при этом речи не идёт.

Одно из крупных российских издательств пожаловалось в полицию на пользователей Авито за незаконную продажу электронных книг. Пока юристы написали заявления на шесть продавцов. Тех, кто собрал самые обширные пиратские каталоги. Но похожих страниц, конечно, намного больше. Ущерб может составлять миллионы рублей. О блокировке самого Авито, как это было с популярным RuTracker, при этом речи не идёт.Пользователь Дмитрий предлагает роман Сергея Лукьяненко. Цена 50 рублей. Таких объявлений на Авито — сотни. Целые библиотеки, и не просто набор произведений, а систематизированные каталоги. Вот, к примеру, "Велрони" предлагает книги из области психологии, мотивации, саморазвития: "Просто напишите в сообщениях, какую книгу хотели бы приобрести, и мы отошлем вам ее на почту!"Такой малый бизнес пришелся не по душе издательствам. Компания "Эксмо" обратилась в полицию с просьбой разобраться. А точнее оштрафовать пользователей за нарушение авторских прав: "Пользователь под псевдонимом "Юля" по ссылке такой-то предлагает пользователям интернет-сервиса Авито приобрести за плату в собственность литературные произведения в форме электронных книг".Схема проста – выкладываешь на сайте объявлений обложку книги, предлагаешь купить ее электронный вариант, получаешь деньги переводом, отправляешь покупателю ссылку. Идентифицировать, и тем более найти пользователя – дело непростое. А штраф – 2000 рублей. Вот и растет незаконный бизнес — книги, которые на легальном рынке стоят 500 рублей, продаются в несколько, а то и в десятки раз дешевле."Здесь дело не в том, что это называется пиратством. Пиратством называется даже то, что он выложил бы ее бесплатно, а вопрос заключается в том, что он, в отличие от флибустьеров, которые бесплатно выкладывают все эти книги, он на этом зарабатывает. Он подрывает продажи легальных книг тем, что предлагает эти книги дешевле", — пояснил Вадим Усков, эксперт по авторскому праву.Спор "Эксмо" и Авито длится не один месяц. Переговоры, претензии, просьбы удалять объявления, общение с конкретными пользователями, которые в большинстве уверены, что законов не нарушают, или, чувствуя безнаказанность, делают вид, что уверены. В общем, подобные методы воздействия работают плохо."Мы испытывали проблемы даже с удалением таких объявлений. С нас требовали длинный список документов, доверенности, полномочия, подтверждения. Со временем Авито начали удалять наши объявления, но мы столкнулись с другой проблемой – их стало все больше и больше", — говорит Максим Рябыко, директор Ассоциации по защите прав в Интернете."Каждый день в модерацию Авито попадают более трех миллионов объявлений от пользователей. Часть объявлений содержит нарушение внутренних правил Авито и должна быть заблокирована. Для этого в Авито круглосуточно работает многоэтапная система модерации. В то же время Авито, не имея специальных экспертных знаний и технических возможностей, не может достоверно оценить законность и достоверность сведений, указанных в объявлениях", — рассказала Татьяна Войтас, заместитель директора по правовым вопросам Авито.По оценкам издательств, объем незаконных продаж достигает миллионов рублей. И хоть рынок с оттенком серого пока еще мал, он продолжает расти."Вообще интернет-пиратство – тот бич, который в течение 10-15 лет оказывает воздействие на отрасль, особенно в отдельных жанрах, снижая тиражи бумажных книг и доходы авторов", — сообщил Сергей Анурьев, генеральный директор ГК "ЛитРес".Распространение контента на Авито, в Instagram, в других соцсетях и сервисах – это тенденция последних года-двух. Электронные книги приходят на смену бумажным, взаимоотношения читателей с теми, кто в общем смысле создает литературу, постепенно уходят в онлайн. Так что отрасли в ближайшие годы придется все больше с этим считаться и учиться жить.