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<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2019-byvshij-muzh-vpervye-o-rasstavanii-s-mariej-poroshinoj.html" target="_blank">Бывший муж впервые о расставании с Марией Порошиной</a> - Актер Илья Древнов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова Судьба человека. Он впервые рассказал о расставании с Марией Порошиной, о том, как общается с ней после развода и о новой жизни.