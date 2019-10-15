Российский футбольный союз объявил судейские бригады на матчи 13-го тура чемпионата страны в премьер-лиге. Центральную игру с участием двух питерского Зенита и Ростова, находящихся в верхней части таблицы, обслужит бригада московского рефери Сергея Карасева.

Российский футбольный союз объявил судейские бригады на матчи 13-го тура чемпионата страны в премьер-лиге. Центральную игру с участием двух "питерского "Зенита" и "Ростова", находящихся в верхней части таблицы, обслужит бригада московского рефери Сергея Карасева.Его ассистентами назначены Антон Аверьянов и Антон Кобзе, резервный судья – Иван Сиденков из Санкт-Петербурга, инспектор – Александр Гвардис (Калининград). Игра пройдет в субботу, 19 октября.А начнется тур днем ранее, матчем "Ахмат" – "Локомотив", который будет судить Станислав Васильев из Ижевска. Игру "Тамбов" – "Урал" проведет арбитр Игорь Панин (Дмитров). Матч "Спартак" – "Рубин" будет обслуживать судья Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.На воскресные игры 20 октября назначены: "Оренбург" – "Крылья Советов" — судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург), "Уфа" – ЦСКА – судья Николай Волошин (Смоленск), "Арсенал" – "Сочи" — судья Виталий Мешков (Дмитров), "Динамо" – "Краснодар" — судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).