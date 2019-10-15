Чьим союзником является президент Белоруссии Александр Лукашенко? Сам он клянется в вечной дружбе с Москвой. Но некоторые поступки Батьки заставляют усомниться в его искренности. Последней каплей стало задержание в Белоруссии гражданки России Анны Богачевой.

Чьим союзником является президент Белоруссии Александр Лукашенко? Сам он клянется в вечной дружбе с Москвой. Но некоторые поступки Батьки заставляют усомниться в его искренности. Последней каплей стало задержание в Белоруссии гражданки России Анны Богачевой.Сообщается, что Богачева находится в санкционном списке СШАи задержана по запросу из Вашингтона. Американцы обвиняют ее во вмешательстве вамериканские выборы в 2016 году посредством социальных сетей. Россиянка былазадержана в воскресенье вечером, однако известно об этом стало только вовторник.По данным агентства РИА Новости, Богачева находилась вМинске с мужем и ребенком. В белорусскую столицу они приехали отдыхать.Задержание гражданина России возмутило общественность. Так,авторы Телеграм-канала "Бульба престолов" задались вопросом: чьимсоюзником является президент Александр Лукашенко – России или США? По мнениюэкспертов, белорусский лидер дал зеленый свет различным американскимструктурам, включая финансируемую из бюджета США "Радио Свобода"."Игнорирование Россией враждебной активности режима, огромные дотации, отзыв Бабича (бывший посол России в БелоруссииМихаил Бабич. – Прим.ред.) привели к тому, что Беларусь, по сути, превратиласьв очередную Грузию или Украину, форпост США", – констатирует "Бульбапрестолов". Ездить в соседнюю республику русским становится опасно,предупреждают авторы."Обидно, что все большее число простых людей вынужденорасплачиваться за поддержание омерзительной ширмы под названием "союз России и", – резюмировали эксперты.Это уже не первый случай, когда российского гражданиназадерживают в Белоруссии по требованию третьей стороны. В 2016 году белорусывыдали Азербайджану блогера Александра Лапшина. Там его приговорили к тремгодам тюрьмы за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.