Чьим союзником является президент Белоруссии Александр Лукашенко? Сам он клянется в вечной дружбе с Москвой. Но некоторые поступки Батьки заставляют усомниться в его искренности. Последней каплей стало задержание в Белоруссии гражданки России Анны Богачевой.
Чьим союзником является президент Белоруссии Александр Лукашенко? Сам он клянется в вечной дружбе с Москвой. Но некоторые поступки Батьки заставляют усомниться в его искренности. Последней каплей стало задержание в Белоруссии гражданки России Анны Богачевой.
Сообщается, что Богачева находится в санкционном списке США
и задержана по запросу из Вашингтона. Американцы обвиняют ее во вмешательстве в
американские выборы в 2016 году посредством социальных сетей. Россиянка была
задержана в воскресенье вечером, однако известно об этом стало только во
вторник.
По данным агентства РИА Новости, Богачева находилась в
Минске с мужем и ребенком. В белорусскую столицу они приехали отдыхать.
Задержание гражданина России возмутило общественность. Так,
авторы Телеграм-канала "Бульба престолов" задались вопросом: чьим
союзником является президент Александр Лукашенко – России или США? По мнению
экспертов, белорусский лидер дал зеленый свет различным американским
структурам, включая финансируемую из бюджета США "Радио Свобода".
"Игнорирование Россией враждебной активности режима
, огромные дотации, отзыв Бабича (бывший посол России в Белоруссии
Михаил Бабич. – Прим.ред.) привели к тому, что Беларусь, по сути, превратилась
в очередную Грузию или Украину, форпост США", – констатирует "Бульба
престолов". Ездить в соседнюю республику русским становится опасно,
предупреждают авторы.
"Обидно, что все большее число простых людей вынуждено
расплачиваться за поддержание омерзительной ширмы под названием "союз России и
", – резюмировали эксперты.
Это уже не первый случай, когда российского гражданина
задерживают в Белоруссии по требованию третьей стороны. В 2016 году белорусы
выдали Азербайджану блогера Александра Лапшина. Там его приговорили к трем
годам тюрьмы за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики.