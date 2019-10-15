Число погибших в результате удара тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 72 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести (ранее сообщалось о 60 жертвах стихии).

Число погибших в результате удара тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 72 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести (ранее сообщалось о 60 жертвах стихии), сообщает ТАСС.Тайфун ударил по Японии 12 октября и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Скорость ветра составляла 45 метров в секунду, а порывы достигали 65 метров в секунду. Реки вышли из берегов, в некоторых районах произошли оползни. Наибольший урон был нанесен северо-востоку Японии и соседней с Токио префектуре Канагава.Из-за подтоплений пока по-прежнему на ряде направлений не ходят поезда, включая скоростные, не работают школы и супермаркеты. В некоторых местах нет электричества или водоснабжения. В восстановительных работах задействованы около 110 тысяч человек.