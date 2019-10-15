Известие о болезни звезды сериала Моя прекрасная няня не оставило никого равнодушным. Ежедневно журналисты преподносят все новые и новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк, а поклонники с особым жаром их обсуждают. По мнению радиоведущей Юлии Паго, ажиотажу вокруг здоровья актрисы пора положить конец.

Известие о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" неоставило никого равнодушным. Ежедневно журналисты преподносят все новые и новые подробностио состоянии Анастасии Заворотнюк, а поклонники с особым жаром их обсуждают. По мнению радиоведущей Юлии Паго, ажиотажу вокруг здоровья актрисы пора положить конец.Ведущая и продюсер утреннего шоу на DFM обратила внимание, что в последнее время люди все чаще интересуются чужими бедами, в то время как радостные события их совсем не волнуют. У радиоведущей сложилось впечатление, будто сплетники испытывают удовлетворение, наблюдая за чужой болезнью, разводом или творческой неудачей. "И чем ярче, красивее, моложе человек предоставляющий подобный инфоповод, тем интереснее", – подчеркнула она.Юлия Паго заявила, что громко "сочувствующим" даже не нужны реальные факты. По мнению радиоведущей, недоброжелатели могут самостоятельно поставить любому диагноз без официального заявления врачей, а также решить, "кому когда нужно рожать и за кого идти замуж". "И легко приговорят живого человека с лицемерными словами -"Как жаль!", – отметила эксперт в интервью корреспонденту "Дни.ру".Знаменитость призвала всех неравнодушных прекратить без конца обсуждать эту тему. "Никому ненужны эти "Настя-держись!" и часовые воспоминания, похожие нанекролог. Дайте человеку и семье тишины и покоя! Молча пожелайте здоровья, ивот тогда это будет действительно искренним сопереживанием и добрым участием", – заключила радиоведущая .Напомним, недавно стало известно, что старшая дочь появится в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". По данным телеграм-канала "НеМалахов", семья тяжелобольной артистки отказалась от денег за участие в передаче. Родственники придут бесплатно в благодарность телеведущему за информационную поддержку.