50% транспортного налога будет оставаться в бюджете муниципалитетов.

50% транспортного налога будет оставаться в бюджете муниципалитетов. Депутаты, входящие в комитет по бюджетной и налоговой политике областного ЗС предложили внести ряд поправок в региональный закон. Предлагается изменить схему распределения денег от налогов на транспортные средства - 50% от транспортного налога, собираемого в городских округах (Владимир, Муром, Гусь-Хрустальный, Радужный, Ковров) и городских поселениях останутся в местных бюджетах. Районные бюджеты получат половину транспортного налога, собираемого в сельских поселениях. 10% налоговых сборов по упрощенной системе налогообложения также будут перераспределены в муниципальные бюджеты. Районы получали 15% от поступлений «упрощенки», теперь будут получать 25%. Изменения позволят пополнить местные бюджеты на 1 млрд. рублей уже в следующем году."Радио России-Владимир"