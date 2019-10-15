Врачи сообщили о вспышке пневмонии в Канске. На данный момент уже заразились 189 детей, сообщает ГТРК Красноярск.

Врачи сообщили о вспышке пневмонии в Канске. На данный момент уже заразились 189 детей. В связи с ростом числа заболевших одну школу закрыли на карантин. Ученики переведены на дистанционное обучение.Также известно, что детские больницы города сейчас переведены на усиленный режим работы. Двое детей доставлены в Красноярск на вертолете санавиации."По моему распоряжению временно приостановлено направление хронических заболеваний, которые не нуждаются в оказании неотложной помощи. Например, плоскостопие или сколиоз. Наша задача сейчас - не пропустить серьёзный лёгочный заболевания. Ежедневно к нам на рентген приходят порядка сотни человек", — рассказал главврач Канской межрайонной детской больницы Алексей Бобрик.О причинах роста заболеваемости расскажут в ближайшем выпуске "33Live.Ru Красноярск".