Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) заключил мировое соглашение со своими обидчиками – экс-депутатом заксобрания Пермского края Александром Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем.

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) заключил мировое соглашение со своими обидчиками – экс-депутатом заксобрания Пермского края Александром Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем.В феврале 2018 года двое мужчин избили Андрея Ширмана за отказ сделать повторное селфи с ними. В результате музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Суд приговорил Телепнева и Ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, они должны были выплатить потерпевшему более 11 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и понесенных убытков.Накануне DJ Smash публично заявил о том, что простил Телепнева и Ванкевича, подчеркнув, что нужно быть великодушным."Между сторонами заключено мировое соглашение, по которому ответчики обязались разместить денежные средства в размере 9 миллионов рублей в индивидуальном банковском сейфе в счет погашения суммы, которая была определена решением суда", — сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми.Также в мировом соглашении присутствует пункт об отсутствии возражений против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для Телепнева и Ванкевича.