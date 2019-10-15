Актер рассказал, как попал в неловкую ситуацию во время
съемок. Александр Петров разоткровенничался во время общения с прессой.
Актер рассказал, как попал в неловкую ситуацию во время
съемок. Александр Петров разоткровенничался во время общения с прессой.
На днях состоялась пресс-конференция, посвященная фильму Клима
Шипенко "Текст", основой которого стал роман Дмитрия Глуховского. Картину
представили актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.
Артисты делились своими впечатлениями от съемок. Петров,
который был самым молчаливым на мероприятии, вдруг разоткровенничался. Признание
Александра многих присутствующих вогнало в краску.
"Расскажу, как мой персонаж мастурбирует на постельную сцену
Кристины и Янковского. Нам надо было снять три минуты. И я говорю: "Оглянитесь!
Нас три мужика, мы заперты в одной комнате". Один лежал рядом со мной, я должен
был мастурбировать. Еще один за мной. И все это не с одного дубля, потому что
режиссуру Климу нужны были дубли. И в какой-то момент мы поняли всю комичность
ситуации", – цитирует .
Как оказалось, съемки "Текста" проходили в Дзержинске.
Местные жители очень тепло встретили киношников, помогали им в процессе работы.
По словам артистов, сцены были максимально приближены к реальности.
например, пришлось пить настоящую водку и кататься на метро.