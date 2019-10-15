Актер рассказал, как попал в неловкую ситуацию во время съемок. Александр Петров разоткровенничался во время общения с прессой.

Актер рассказал, как попал в неловкую ситуацию во времясъемок. Александр Петров разоткровенничался во время общения с прессой.На днях состоялась пресс-конференция, посвященная фильму КлимаШипенко "Текст", основой которого стал роман Дмитрия Глуховского. Картинупредставили актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский.Артисты делились своими впечатлениями от съемок. Петров,который был самым молчаливым на мероприятии, вдруг разоткровенничался. ПризнаниеАлександра многих присутствующих вогнало в краску."Расскажу, как мой персонаж мастурбирует на постельную сценуКристины и Янковского. Нам надо было снять три минуты. И я говорю: "Оглянитесь!Нас три мужика, мы заперты в одной комнате". Один лежал рядом со мной, я долженбыл мастурбировать. Еще один за мной. И все это не с одного дубля, потому чторежиссуру Климу нужны были дубли. И в какой-то момент мы поняли всю комичностьситуации", – цитирует .Как оказалось, съемки "Текста" проходили в Дзержинске.Местные жители очень тепло встретили киношников, помогали им в процессе работы.По словам артистов, сцены были максимально приближены к реальности.например, пришлось пить настоящую водку и кататься на метро.