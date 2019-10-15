Самолет Ан-24, на борту которого находились 30 пассажиров, вернулся в Якутск из-за отказа двигателя. Посадку самолета сняли на видео с земли и из салона воздушного судна. Приземление прошло благополучно, в результате инцидента никто не пострадал.

Во вторник, 15 октября, самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший рейс Якутск – Саккырыр, был вынужден вернуться в аэропорт вылета.Как сообщили в пресс-службе перевозчика, на двадцать первой минуте полета в левом двигателе упало давление масла. Пилоты приняли решение выключить двигатель и возвращаться в Якутск.Воздушное судно, на борту которого находились 30 пассажиров, в том числе – пять детей, благополучно совершило посадку. В результате инцидента никто не пострадал.Специальной комиссии предстоит установить причины произошедшего.