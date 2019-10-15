Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала громкое заявление. Она собралась разбавить свою программу новыми элементами.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала громкое заявление. Она собралась разбавить свою программу новыми элементами.По мнению чемпионки мира и Европы, если человек на что-то способен, то нужно это показывать. "Все равно круто, когда девушки прыгают четверные, это очень завораживает. Думаю, для меня реально сделать четверной тулуп. В моих мыслях все-таки возможно соперничать", – цитирует Елизавету Первый канал.Напомним, недавно в социальной сети Twitter разразился громкий скандал с участием экс-волейболиста сборной России, доигровщика уфимского "Урала" Алексея Спиридонова и, непосредственно, самой фигуристки. Девушка решила блеснуть знаниями и публично раскритиковала судей, работавших на матче "Зенита" и "Ахмата". Волейболист решил вступиться за них и оскорбительно высказался в адрес Елизаветы, назвав ее чучелом.Отметим, в ноябре 2016 года Туктамышева заняла 4-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ). Спустя год 22-летняя российская спортсменкавыступила на турнире Finlandia Trophy, гдене смогла попасть в тройку призеров. Но в 2019 году ей все же удалось взять серебро в этом соревновании, сообщает . Тем временем, победу в соревновании одержала ее соотечественница Алене Косторна.