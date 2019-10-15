Владимир Путин прибыл на лимузине Aurus во дворец Каср аль-Ватан. Президентский кортеж в Абу-Даби на подъезде ко Дворцу Нации сопровождали Mercedes с эмиратскими номерами и надписью ДПС на русском языке на капотах.

Владимир Путин прибыл на лимузине Aurus во дворец Каср аль-Ватан. Президентский кортеж в Абу-Даби на подъезде ко Дворцу Нации сопровождали Mercedes с эмиратскими номерами и надписью "ДПС" на русском языке на капотах.На территории Каср аль-Ватан автомобильный кортеж уступил сопровождение машины российского президента 12 конным всадникам с флагами Объединенных Арабских Эмиратов и России, передает телеканал "Россия 24". В этот момент над Дворцом наций пролетела семерка истребителей, окрасившая небо в цвета российского флага. В честь Путина был произведен 21 пушечный залп.Кортеж российского президента встретил почетный караул и военный оркестр, исполнивший гимны двух стран.Выйдя из салона президентского Aurus президент России поприветствовал наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна и вместе с ним вошел во дворец. Здесь лидерам представили делегации обеих стран. Когда наследный принц поравнялся с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они пожали друг другу руки и по-братски обнялись.После завершения официальной церемонии встречи наследный принц ОАЭ и президент России сфотографировались на фоне государственных флагов и отправились на переговоры.Наследный принц и Путин несколько минут беседовали с двумя первыми космонавтами ОАЭ Наззой Аль-Мансури и Султаном Аль-Нейади, которые вручили российскому президенту подарок."Отправка эмиратских космонавтов на МКС стала историческим достижением и реализацией давней мечты основателя нашего государства, — отметил Мухаммед Аль Нахайян. — Если бы не помощь и поддержка российского президента, этого никогда бы не произошло".В ответ Путин заметил, что инициатором встречи с космонавтами был большой друг России — наследный принц Абу-Даби."Если бы не наша дружба, этого бы не произошло", — пояснил космонавтам Путин космическую высоту этой дружбы.После двусторонних переговоров Путин с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заид аль-Нахайяном осмотрят выставку совместных инвестиционных проектов, а также проведут встречу с представителями деловых кругов двух стран: ОАЭ инвестировали в российскую экономику 2,3 миллиарда долларов. Правда, большая часть мероприятий с участием Путина пройдет в закрытом для прессы режиме. Президент России, тем временем, отметил, что россияне на отдыхе в Абу-Даби ежегодно тратят не менее 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Это сопоставимо с торговым оборотом между двумя странами.В Абу-Даби Путин прибыл из Саудовской Аравии, где встречался с королем Салманом бен Абдель Азизом и наследным принцем Мухаммадом бен Салманом. В Саудовской Аравии Путина встречали с королевскими почестями.